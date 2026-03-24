Este martes, 24 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.449,57 euros, cifra que refleja una variación del -1,55% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de apreciación. En la última semana, la cotización de Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.03%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -33.13%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de la reciente estabilidad, Ethereum ha perdido valor considerablemente en el transcurso del año, lo que podría influir en la percepción de los inversores sobre su futuro. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 51.16%, es menor que la volatilidad anual del 62.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.