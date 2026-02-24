Este martes, 24 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.192,84 euros, cifra que refleja una variación del -0,14% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -4.52% en su cotización, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -24.39%, lo que indica que, a pesar de su potencial y adopción en el mercado, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 29.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.