¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 20 de enero de 2026 en España es de 3.533,39 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,62%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -8.54% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 18.82%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva en su valor a largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 24.39%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.72%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.