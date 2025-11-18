En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 18 de noviembre de 2025 en España es de 3.640,9 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 3,63%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.85%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable aumento del 74.97%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este comportamiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 45.39%, es menor que la volatilidad anual del 61.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.