En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 13 de enero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.702,04 euros. El valor de apertura refleja una variación del 95,05919 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 2.13% en la última semana, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, alcanzando un 80.28%, lo que indica un crecimiento robusto y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en la plataforma y su potencial en el mercado de las criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 25.68%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.88%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.861,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.