La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 11 de noviembre de 2025 en España es de 4.043,56 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,84%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 6.18%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 77.71%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 46.89%, es menor que la volatilidad anual del 61.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.