Este martes, 10 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.416,05 euros, cifra que refleja una variación del -2,88% en comparación con el día de ayer. En los últimos días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 12.38% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés y la confianza de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -18.66%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo de los últimos meses. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 131.02%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.