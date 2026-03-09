Este lunes, 9 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.344,83 euros, cifra que refleja una variación del 4,83% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -5.04%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -19.59%. A pesar de estos retrocesos, Ethereum sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado, impulsada por su tecnología de contratos inteligentes y su adopción en diversas aplicaciones descentralizadas. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 64.62%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 61.92%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.