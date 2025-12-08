En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 8 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.617,52 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,48% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en las criptomonedas.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.52%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 83.29%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este contraste entre el corto y largo plazo sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 50.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 61.13%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.