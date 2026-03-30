Este lunes, 30 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.362,66 euros, cifra que refleja una variación del 3,58% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -6.17%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -46.02%, lo que indica que la rentabilidad de Ethereum ha sido desfavorable para los inversores en el periodo analizado. Esta evolución sugiere un entorno volátil y desafíos en el mercado de criptomonedas que han afectado su valor de manera considerable. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 46.19%, es menor que la volatilidad anual del 61.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.