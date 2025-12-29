En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este lunes, 29 de diciembre de 2025 en España es de 3.448,64 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,01%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.74%, lo que sugiere una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un impresionante aumento del 91.54%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este contraste entre el corto y largo plazo refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, así como el potencial de crecimiento que ofrece Ethereum.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 10.09%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.