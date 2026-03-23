La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este lunes, 23 de marzo de 2026 en España es de 2.468,39 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,17%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.93%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -29.88%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha impactado su rentabilidad y ha llevado a los inversores a reevaluar sus estrategias. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 52.89%, es menor que la volatilidad anual del 62.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.