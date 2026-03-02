Este lunes, 2 de marzo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.410,89 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -0.36% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una caída del -13.44%, lo que indica que, a pesar de su potencial y adopción creciente, ha enfrentado desafíos significativos en su valor. Esta combinación de resultados resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 78.46%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.