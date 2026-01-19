En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este lunes, 19 de enero de 2026 en España es de 3.749,06 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,38%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -4.01%, lo que refleja una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un crecimiento significativo del 33.73%, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 11.62%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.