¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.611,55 euros, cifra que refleja una variación del 0,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -8.68%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo en el mercado. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento significativo del 78.68%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 34.73%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.30%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.