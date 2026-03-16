Este lunes, 16 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.649,01 euros, cifra que refleja una variación del 6,42% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 11.2%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -11.58%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su valor ha disminuido en el transcurso del año. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis más profundo para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 35.96%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.90%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.