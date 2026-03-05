Este jueves, 5 de marzo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.400,67 euros. El valor de apertura refleja una variación del -270,98944 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución positiva con un incremento del 5.34% en su cotización, lo que sugiere un repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -14.96%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el mercado a lo largo de los últimos meses. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 53.19%, es menor que la volatilidad anual del 61.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.