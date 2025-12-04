En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este jueves, 4 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.692,2 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,51% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum han aumentado, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 4.97%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 71.65%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 74.63%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.03%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.