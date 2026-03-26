La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 26 de marzo de 2026 en España es de 2.383,07 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -5,36%. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de apreciación. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -4.11%, lo que indica una ligera caída reciente. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -41.09% en su cotización, lo que sugiere que la rentabilidad de Ethereum ha sido considerablemente afectada, generando incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 55.61%, es menor que su volatilidad anual del 62.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.