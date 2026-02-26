Este jueves, 26 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.342,85 euros, cifra que refleja una variación del -3,17% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de crecimiento sostenido. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve aumento del 1.1% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -19.05%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 79.01%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.