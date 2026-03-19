La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 19 de marzo de 2026 en España es de 2.448,22 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,72%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente por parte de los inversores. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve aumento del 1.54% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -29.38%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 67.91%, es mayor que la volatilidad anual del 62.08%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.