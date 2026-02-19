La cotización del Ethereum este jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.282,9 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,42% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible crecimiento en la adopción de la criptomoneda. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en el último año ha mostrado una tendencia a la baja con una variación del -25.2%. En la última semana, su cambio ha sido del -6.1%, lo que refleja una continua presión en el mercado. A pesar de estos descensos, Ethereum sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes, lo que sugiere que, a largo plazo, podría recuperar su rentabilidad a medida que el ecosistema de las criptomonedas evoluciona y se adapta a nuevas realidades económicas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 15.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.