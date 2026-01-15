En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 15 de enero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.858,72 euros. El valor de apertura refleja una variación del 783,1433 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum han aumentado, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 7.36%, lo que refleja un interés renovado en el mercado y una posible recuperación tras fluctuaciones anteriores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 54.68%, evidenciando un crecimiento significativo que ha atraído a inversores y entusiastas de las criptomonedas, consolidando a Ethereum como una de las principales opciones en el ecosistema digital.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.49%, es menor que la volatilidad anual del 59.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.