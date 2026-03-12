Este jueves, 12 de marzo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.379,52 euros, cifra que refleja una variación del -0,11% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado una ligera recuperación con un cambio del 3.6%, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -22.18%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la cotización de Ethereum ha enfrentado desafíos significativos en el mercado. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 30.05%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.