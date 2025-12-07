En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 7 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.580,51 euros, cifra que refleja una variación del 1,68% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 2.89%, lo que refleja una ligera fluctuación en su cotización. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable aumento del 74.88%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad y consolidando su posición en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 63.50%, es mayor que la volatilidad anual del 61.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.