Este domingo, 5 de abril de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.369,1 euros, cifra que refleja una variación del -0,04% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.78%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -48.04%, lo que sugiere que la rentabilidad de Ethereum ha sido significativamente afectada, generando incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 37.84%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.