La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 30 de noviembre de 2025 en España es de 3.526,27 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,25%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 3.48%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 65.31%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 15.50%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.50%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.