La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 29 de marzo de 2026 en España es de 2.302,46 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,24%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -7.98%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -47.38% en su cotización, lo que sugiere que los inversores han enfrentado desafíos significativos y una rentabilidad negativa en su inversión en este periodo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 37.42%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.99%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.