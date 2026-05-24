En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 24 de mayo de 2026 en España es de 2.437,28 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,58%.

El precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que 1 es positivo. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. La tendencia sugiere un aumento de confianza en ambos activos, lo que podría atraer más inversores y fomentar un interés creciente en el mercado.

En la última semana, Ethereum registró un leve descenso de -0.89%, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída de -54.95%, evidenciando una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo, con pérdidas anuales que eclipsan cualquier mejora reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 23.17%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 57.44%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.