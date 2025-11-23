En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 23 de noviembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.212,25 euros. El valor de apertura refleja una variación del -238,97834 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -11.25%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo que puede ser preocupante para los inversores. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 54.97%, lo que indica una tendencia alcista a largo plazo y una rentabilidad significativa para aquellos que han mantenido su inversión durante este período. Esta dualidad en la evolución de su cotización resalta la naturaleza fluctuante del mercado de criptomonedas, donde las caídas temporales pueden ser seguidas por recuperaciones sustanciales.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 49.38%, es menor que la volatilidad anual del 61.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.