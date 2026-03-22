Este domingo, 22 de marzo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.412,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del 142,44372 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de apreciación. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -9.49%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -30.49% en su cotización, lo que sugiere que la rentabilidad de Ethereum ha sido negativa, afectada por diversos factores del mercado y la competencia en el ámbito de las criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 33.70%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.