La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 22 de febrero de 2026 en España es de 2.294,35 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,99%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -2.81%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -21.94%, lo que indica que, a pesar de su potencial en el mercado de las criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 13.80%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.