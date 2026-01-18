En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 18 de enero de 2026 en España es de 3.870,18 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,16%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 37.48% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su valor y aceptación en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -0.15%, indicando una ligera corrección en su precio. A pesar de esta reciente fluctuación, la tendencia a largo plazo sugiere un potencial de rentabilidad atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.29%, es menor que la volatilidad anual del 58.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.