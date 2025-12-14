En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 14 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.618,27 euros, cifra que refleja una variación del -0,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -6.41%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un notable aumento del 80.48%, evidenciando una evolución positiva y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en el comportamiento de su precio resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde las fluctuaciones pueden ser tanto desfavorables como altamente rentables.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 51.47%, es menor que la volatilidad anual del 60.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.