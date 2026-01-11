En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 11 de enero de 2026 en España es de 3.635,81 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,16%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -5.84%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un notable aumento del 74.66%, evidenciando una evolución positiva y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en el comportamiento de su precio resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde las fluctuaciones pueden ser tanto desfavorables como altamente rentables.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 33.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.83%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.861,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.524,5 euros.