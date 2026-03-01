Este domingo, 1 de marzo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.318,22 euros. El valor de apertura refleja una variación del -482,802 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha mostrado un cambio positivo del 6.08%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -9.33%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su valor ha disminuido en el transcurso del año. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis más profundo para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 75.61%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.