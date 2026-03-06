La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 6 de marzo de 2026 en España es de 519,11 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,42%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.73%, lo que refleja una tendencia de estabilidad en un mercado volátil. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa, con una caída del -12.11%. Esta evolución sugiere que, a pesar de momentos de fluctuación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 40.85%, es menor que la volatilidad anual del 59.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 519,1 euros.