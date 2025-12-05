En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 5 de diciembre de 2025 en España es de 656,14 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,15%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento.

La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 4.43%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un impresionante 97.57%, lo que indica una fuerte recuperación y crecimiento en su valor. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash ha logrado captar la atención de inversores, consolidándose como una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 74.63%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.