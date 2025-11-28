En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 627,25 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,53% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.01%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 79.08%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en esta criptomoneda. Esta combinación de variaciones sugiere un interés sostenido en Bitcoin Cash, a pesar de las fluctuaciones del mercado.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 42.69%, es menor que la volatilidad anual del 65.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.