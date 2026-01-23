En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 23 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 700,53 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,23% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento.

La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 2.17%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación significativa del 58.09%, indicando un crecimiento notable en su rentabilidad. Este aumento en el valor sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible consolidación de Bitcoin Cash en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 27.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.