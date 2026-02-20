Este viernes, 20 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 654,49 euros, cifra que refleja una variación del -0,87% en comparación con el día pasado. En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés renovado en las criptomonedas. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.26%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 25.74%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo, atrayendo el interés de inversores en busca de rentabilidad. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 7.02%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.