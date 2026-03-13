La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 13 de marzo de 2026 en España es de 532,56 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,35%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 4.15%, lo que sugiere un interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -6.57%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 14.74%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.