En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 682,19 euros, cifra que refleja una variación del 1,37% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.14%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 105.05%, evidenciando una tendencia positiva y un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción atractiva para los inversores en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 29.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.