Este viernes, 10 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 520,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del 19,436844 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos cinco días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento continuo en el futuro cercano. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 5.64%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -14.92%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su valor ha disminuido significativamente en el transcurso del año. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 15.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.