Este sábado, 7 de marzo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 524,83 euros. El valor de apertura refleja una variación del -101,88029 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.3%, lo que sugiere una estabilidad reciente en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -11.14%, indicando que, a pesar de la reciente leve recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 35.39%, es menor que la volatilidad anual del 59.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 519,8 euros.