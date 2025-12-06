En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 6 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 681,14 euros, cifra que refleja una variación del 4,37% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 12.29%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por esta moneda digital. A lo largo del último año, su variación en la cotización ha sido aún más notable, alcanzando un impresionante 105.1%. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción atractiva para los inversores, destacándose en el mercado de criptomonedas por su rentabilidad y potencial de crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 72.24%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 64.78%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.