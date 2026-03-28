Este sábado, 28 de marzo de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 555,33 euros. El valor de apertura refleja una variación del -285,78868 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.53%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -7.06%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 29.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.