Este sábado, 28 de febrero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 522,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del -254,90298 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -10.75%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, la variación ha sido del -4.19%, indicando que, a pesar de la reciente disminución, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte más amplio. Esta combinación de datos sugiere que, aunque enfrenta desafíos en el corto plazo, su rentabilidad a largo plazo podría ser más favorable si se considera el contexto general del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 69.42%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 522,7 euros.