En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 24 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 702 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,39% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 4 días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro. Esto indica que el interés por Bitcoin Cash ha aumentado, reflejando un crecimiento en su valor frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 3.43%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido significativamente más notable, con un incremento del 58.42%, lo que indica un crecimiento robusto y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en la criptomoneda y una posible consolidación en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 25.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.