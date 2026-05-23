En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 23 de mayo de 2026 en España es de 404,17 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,44%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia sugiere un aumento en la demanda de Bitcoin Cash frente al euro.

Este comportamiento indica un posible interés creciente de los inversores en Bitcoin Cash como alternativa al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash cayó un 8.06% y en el último año acumula un -42.46%, evidenciando una evolución claramente bajista; esta trayectoria se traduce en rentabilidades negativas en ambos horizontes temporales y subraya la alta volatilidad y el riesgo del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad del Bitcoin Cash fue del 48.84%, lo que es menor que la volatilidad anual del 52.56%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 404,2 euros.